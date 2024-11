Atlético-MG x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Visando a final da Copa Libertadores no próximo fim de semana, o Atlético-MG recece o Juventude de forma antecipada nesta terça-feira (26), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o confronto está marcado para às 21h30 (horário de Brasília), no Independência, sem público, devido à interdição da Arena MRV pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Confira as principais informações da partida.

Onde assistir

O confronto será transmitido pela TV Globo (MG e RS) e Premiere.

Como chega o Atlético-MG

O Galo não vive um bom momento nessa reta final de temporada, já que não vence há dez jogos no Brasileirão. O duelo contra o Juventude marca o último desafio da equipe antes da grande final da Copa Libertadores, contra o Botafogo, marcada para o próximo sábado (30). O time mineiro está na 10ª posição, com 47 pontos. Portanto, precisa subir na tabela para não depender do título para garantir presença na temporada 2025 do torneio continental.

Para o duelo, o técnico Gabriel Milito não poderá contar com Lyanco, Saravia e Mariano, que cumprem suspensão pelo terceio amarelo na última rodada. O meia Zaracho é dúvida, pois saiu lesionado. Tudo indica que o Galo entre com o time reserva em campo.

Como chega o Juventude

O time do Rio Grande do Sul está na partde de baixo da tabela, lutando contra a zona de rebaixamento. Na 15ª posição, com 39 pontos, o Juve está a apenas dois do primeiro colocado da degola. Portanto, precisa somar pontos nessa reta final para conquistar a permanência. Ademais, o Alviverde vem de dois empates para o duelo – contra o Grêmio fora e Cuiabá em casa.

Para o importante confronto, o técnico Fábio Matias poderá novamente com o lateral-direito João Lucas, que cumpriu suspensão na última rodada. O zagueiro Rodrigo Sam permanece ausente por conta de dores na região do púbis. Além disso, Diego Gonçalves também ficou de fora da lista de relacionados para a viagem devido a dores na panturrilha.

ATLÉTICO-MG X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 36ª rodada

Data e horário: terça-feira, 26/11/2024, às 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo e Premiere

Local: Arena Independência – Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG: Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello, Battaglia e Rubens; Otávio, Paulo Vitor, Alisson e Bernard; Eduardo Vargas e Kardec. Técnico: Gabriel Milito

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel (Ewerthon); Ronaldo, Jadson e Mandaca (Nenê); Edson Carioca, Lucas Barbosa e Taliari (Gilberto). Técnico: Fábio Matias

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rafael Traci (MASTER)

