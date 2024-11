Abel x Artur: treinadores portugueses mais uma vez em destaque

A invasão de treinadores portugueses no Brasil terá mais um capítulo em 2024. Nesta terça-feira (26), Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz Parque, em uma final antecipada do Brasileirão 2024. Será o quarto confronto entre Abel Ferreira e Artur Jorge.

Nos duelos anteriores, o botafoguense leva vantagem. No primeiro turno, o Fogão venceu por 1 a 0, no Nilton Santos, com gol de Tiquinho Soares. Pelas oitavas de final da Libertadores deste ano, o Alvinegro venceu por 2 a 0 no Rio de Janeiro e na volta empatou em 2 a 2. Artur Jorge, inclusive, é o treinador português com melhor retrospecto contra Abel Ferreira no Brasil.

Apesar de não terem se enfrentado anteriormente na Europa ou em Portugal, os dois treinadores trazem uma semelhança na bagagem. Ambos comandaram o Braga no Velho Continente, com números parecidos. Artur esteve na beira do gramado em 105 jogos, com 65 vitórias, enquanto Abel dirigiu o time 103 vezes, com 63 triunfos. O botafoguense se destaca pela conquista na Taça da Liga, na temporada 2023-24.

Agora, a briga pela taça é em um torneio onde o palmeirense entende. Abel vai em busca do terceiro título do Brasileirão de forma consecutiva, enquanto Artur quer fazer história com a equipe carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.