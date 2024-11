Jornalista da ESPN corneta Marcelo, ex-Fluminense: ‘Não pode ser babaca’

A saída polêmica de Marcelo do Fluminense ainda dá o que falar. Jornalista da ESPN, Daniela Boaventura debateu sobre o assunto em entrevista ao podcast ‘Deu Zebra Cast’ e criticou a postura do lateral esquerdo. Apesar disso, a profissional acredita que o tricolor carioca pode ter um ganho esportivo após o adeus do camisa 12 do clube.

De acordo com Daniela, a postura do ídolo do Real Madrid e do Fluminense foi surpreendente, principalmente no trato com as pessoas de dentro e de fora do clube.

“Eu sempre fui fã do Marcelo, mas quando ele voltou para o Brasil foi uma decepção tão grande de tudo que eu ouvi, é chocante, eu fiquei muito triste! Ele pode ser maior que o Mano Menezes e que os jogadores que disputam posição com ele, só não poder se babaca. Pessoalmente, eu fiquei triste de ver o comportamento do Marcelo, tanto de bastidor, sobre ele não ser uma pessoa de grupo, quanto pela forma que ele trata as pessoas publicamente. Ele age sempre com o nariz no teto”, avaliou.

Por outro lado, a jornalista vê como positiva a entrada de Diogo Barbosa, até então o substituto imediato de Marcelo. Segundo Daniela, ele já mostrava futebol para assumir a posição.

“Acho que o fato do Marcelo ter saído do elenco vai ajudar o Fluminense nessa reta final. O Diogo Barbosa já estava jogando melhor do que ele, mas tinha toda uma questão pelo tamanho do Marcelo. Acho que vai fazer bem ao Fluminense não ter ele por perto”, opinou.

Saída de Marcelo do Fluminense

No início do mês, o Fluminense anunciou a rescisão do contrato de Marcelo após um desentendimento entre o jogador e o técnico Mano Menezes. A decisão foi tomada após o lateral esquerdo se desentender com o comandante tricolor pouco antes de entrar em campo, já nos acréscimos do segundo tempo do jogo contra o Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileirão. Após a discussão, Mano optou por mudar a substituição, fazendo com que Marcelo voltasse para o banco.

No dia seguinte, o clube carioca emitiu um comunicado para anunciar a decisão pelo desligamento do jogador.

