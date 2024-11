Milito evita polêmicas entre Atlético e Botafogo antes da final na Libertadores

O Atlético perdeu para o Juventude, em duelo pelo Brasileirão, em Belo Horizonte, antes da grande final da Libertadores. A derrota veio após um grande jogo, com o placar de 3 a 2. Por outro lado, na entrevista coletiva, o tema não foi o duelo pelo torneio nacional.

Afinal, as perguntas focaram na Libertadores, mas Gabriel Milito despistou e evitou polemizar com Artur Jorge, do Glorioso. Isso porque, na segunda-feira (25), o português havia comentado sobre as atitudes de Deyverson e o goleiro Everson, no jogo entre as equipes no Brasileirão, disputado há uma semana.

“Não escutei, não tenho o que opinar em relação ao técnico rival. Não nos interessa entrar em polêmica, queremos falar de futebol, e faço isso assim como os jogadores. Não queremos focar em algo que não tem relação com o jogo. Não sei o que ele disse, mas respeito a opinião dele, embora desconheça o conteúdo das declarações”, disse Milito.

Contudo, o comandante completa: “São competições diferentes. Em uma, estamos muito bem; no Brasileirão, nos últimos jogos, tivemos um desempenho ruim. No segundo tempo de hoje, jogamos mais perto do que desejamos. Precisamos atuar com uma equipe totalmente nova, e a final da Libertadores não tem relação com o que aconteceu até agora”, concluiu o argentino, falando sobre a final do torneio internacional.

Todavia, Atlético e Botafogo se enfrentam na final da Libertadores, no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. O Galo busca o bicampeonato da competição.

