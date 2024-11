Yuri Alberto vai a campo mas ainda é dúvida para duelo contra o Criciúma

O atacante Yuri Alberto ainda é dúvida para o duelo contra o Criciúma, neste sábado (30/11), às 19h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa, mas ainda não treina com o restante do grupo.

Nesta quarta-feira (27/11), Yuri Alberto foi a campo no CT Joaquim Grava, mas fez exercícios separadamente com preparadores físicos. Ele fez um trabalho com Maycon e Félix Torres. O volante se recupera de cirurgia no joelho e só voltará a jogar em 2025, enquanto o zagueiro sofreu uma lesão na coxa enquanto estava com a seleção do Equador.

Yuri Alberto sentiu a posterior da coxa na vitória do Corinthians diante do Cruzeiro. Ele deixou a partida ainda no intervalo, dando lugar a Talles Magno. Contra o Vasco, ele ficou fora por conta de suspensão. Contudo, contra o Criciúma, o atacante ainda é incógnita para o técnico Ramón Díaz.

Yuri Alberto fora, Memphis de volta

A boa notícia para o Timão é o retorno de Memphis Depay. Afinal, o holandês também cumpriu suspensão contra o Vasco e deve retornar ao time titular em Santa Catarina.

Um provável Corinthians tem: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Talles Magno (Yuri Alberto).

O Timão espantou de vez o fantasma do rebaixamento e agora briga por uma vaga na Libertadores. Afinal, o Corinthians está na nona colocação, com 47 pontos, mesma pontuação do Bahia, que abre o G-7.

