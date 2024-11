Vasco realiza atividade tática e Felipe terá novidades para duelo com o lanterna

O Vasco seguiu nesta quarta-feira (27) a preparação para enfrentar o lanterna Atlético-GO, no sábado (30), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda atividade do time sob o comando de Felipe Loureiro, que substituiu Rafael Paiva, demitido após a derrota para o Corinthians.

Aliás, em imagens divulgadas pelo próprio clube, foi possível observar os jogadores participando de um treino tático orientado por Felipe. Os atletas foram divididos em dois grupos: enquanto um trabalhava passes rápidos com a bola, o outro pressionava para realizar o desarme.

Todavia, para o próximo confronto, Felipe terá o retorno de Mateus Carvalho, que cumpriu suspensão na partida contra o Corinthians, em Itaquera. O elenco ainda realizará pelo menos mais dois treinos antes do duelo contra o Atlético GO. O adversário já está rebaixado matematicamente para a Série B.

Contudo, atualmente, o Vasco ocupa a 11ª posição na tabela, com 43 pontos, e ainda sonha com a classificação para a Libertadores de 2025. No entanto, precisa fazer sua parte, já que venceu apenas duas partidas nas últimas 15 disputadas entre Brasileirão e Copa do Brasil.

