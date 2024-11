Defeito em ônibus de torcedores do Botafogo atrasa viagem para a Argentina

Apesar da alegria, os torcedores do Botafogo, que saíram do Estádio do Nilton Santos na noite desta quarta-feira (27), tiveram alguns “perrengues” para darem início à viagem rumo à Buenos Aires, na Argentina, para a final da Libertadores. Os ônibus estavam previstos para saírem por volta das 19h, mas só deixaram o local após às 23h.

O trânsito próximo ao Nilton Santos dificultou a chegada dos ônibus das companhias, além de um deles estar com ar-condicionado quebrado. Para resolver o problema, os fãs alvinegros acionaram um mecânico de última hora. Posteriormente, houve a liberação do ônibus. Os torcedores, imediatamente, saudaram: “Ah, eletricista!!!”.

Além disso, os ônibus deveriam deixar o Nilton Santos pelo Setor Leste , mas a Rua Doutor Padilha estava em obras, o que impossibilitou a programação inicial. Com isso, houve o direcionamento de alguns transportes para o embarque no Setor Norte.

Os ônibus terão escolta policial até a Rodovia Presidente Dutra. A previsão de chegada é na madrugada de sábado, justamente o dia da decisão.

No próximo sábado, o Botafogo disputa sua primeira final de Libertadores. O time comandado por Artur Jorge enfrenta o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), no Más Monumental, estádio do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina.

Já são cerca de 60 mil ingressos vendidos para a partida no Monumental de Núñez, e a estimativa da Conmebol é a de um público entre 70 mil e 75 mil torcedores presentes no estádio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.