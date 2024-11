Apesar das vaias, Fernando Diniz enaltece atuação do Cruzeiro em empate

O Cruzeiro empatou com o Grêmio por 1 a 1 nesta quarta-feira (27), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para as pretensões do time mineiro, que busca classificação para a Libertadores de 2025. No final da partida, a torcida celeste vaiou os atletas.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz, em entrevista, preferiu enaltecer a atuação do time mineiro e afirmou que a equipe merecia um resultado melhor. Ele também abordou a falta de eficácia em algumas finalizações, alertando que o Cruzeiro precisa caprichar mais.

O time jogou bem, talvez tenha sido o melhor em termos de produção. O resultado machuca, e merecíamos algo melhor do que isso”, disse Fernando Diniz.

“Faltou fazer o gol e não tomar, claro, senão seria 1 a 0. Uma chance ou outra, o Grêmio teria ao ser um adversário de qualidade, mas o gol que tomamos era evitável. O resultado machuca, mas sabemos que o sonho maior é a vaga na Libertadores. Trabalhamos e produzimos muito. Precisamos colocar a bola para dentro. Temos que melhorar nossa efetividade, continuar produzindo e ter mais calma, mais capricho”, concluiu o comandante do Cruzeiro.

Agora, o Cruzeiro volta a campo no dia 1º de dezembro para enfrentar o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 18h30 (de Brasília).

