Torcedor do Botafogo, Loco Abreu afirma: ???Libertadores é momento especial e único???

O ídolo do Botafogo, Loco Abreu, foi contratado pelo Sportv para comentar a final da Libertadores. O jogo será no sábado (30), em Buenos Aires, na Argentina. Assim, o uruguaio revelou suas expectativas em relação ao Glorioso.

Loco Abreu sempre demonstrou sua forte identificação com o Botafogo. Aliás, ele está nos corações botafoguenses desde 2010, quando fez o gol de pênalti que garantiu o título carioca contra o Flamengo. Naquele ano, o Flamengo era o atual campeão brasileiro e contava com Adriano Imperador e Vagner Love no ataque.

LEIA MAIS: Ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha estará presente na grande final da Libertadores

“Fico feliz, principalmente, quando vejo brasileiros do Rio de Janeiro. Sinto saudades da época do Botafogo, que foi tão linda. Esse momento é, sem dúvida, muito especial e será inesquecível, independentemente do que acontecer. Para nós, sou adotado pelos botafoguenses. Será minha primeira oportunidade de sentir de perto o cheiro da taça da Libertadores”, disse o ex-camisa 13 alvinegro.

Aliás, Louco até no nome, o uruguaio falou sobre como está sua semana e também da empolgação dos torcedores botafoguenses.

“É uma loucura. Meu telefone não para de tocar. As pessoas não pedem ingressos, mas perguntam onde dormir. Muitas ainda não sabem onde ficarão na sexta e no sábado. Por outro lado, os botafoguenses estão empolgados. Não dá para avaliar o que está acontecendo no Brasileirão, pois há uma grande diferença. No entanto, na Libertadores, o Atlético sempre armou esquemas táticos interessantes, com duas formas de jogar. O Botafogo conseguiu, até agora, manter a competitividade alta no Campeonato Brasileiro e na Libertadores”, concluiu Loco Abreu, no programa Seleção Sportv.

