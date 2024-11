Matheus Pereira, do Cruzeiro, iguala melhor marca na carreira

Um dos maiores destaques do Cruzeiro nesta temporada, Matheus Pereira quebrou um longo jejum no empate contra o Grêmio por 1 a 1 na última rodada do Brasileiro. Ele foi o responsável pelo gol da Raposa. Assim, o jogador voltou a marcar depois de mais de quatro meses e igualou a sua melhor temporada na carreira e ainda atingiu o “duplo-duplo” pela primeira vez.

Sã0 10 gols e 15 assistências em 2024, ou seja, 25 participações diretas em gols do Cruzeiro. Em 2019/2020, ele também chegou a 25 no número de bolas na rede e passes para gol. No entanto, foram 17 assistências e oito gols pelo West Bromwich, da Inglaterra.

Em 2024, Matheus Pereira soma 56 jogos pelo Cruzeiro – superando a sua temporada no futebol inglês. Ele é o segundo jogador com mais gols na Raposa no ano, com um a menos que William. Aliás, o camisa 10 ainda lidera o ranking do elenco nos dois quesitos e vive sua temporada mais artilheira como profissional.

Vale ressaltar que o jogador também teve outra conquista importante na sua carreira nesta temporada. Ele foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira. O meia chegou a atuar na goleada contra o Peru, no dia 15 de outubro.

Com Matheus Pereira, o Cruzeiro volta a campo no domingo (1), contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Em sétimo com 48 pontos, a Raposa briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

