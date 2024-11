Atlético x Botafogo: decisão da Copa Libertadores contará com lenda nas arquibancadas

Atlético e Botafogo se enfrentam na final da Copa Libertadores da América no estádio Más Monumental, em Buenos Aires, Argentina, neste sábado (30), às 17h (horário de Brasília). Enquanto os principais jogadores do continente brilham em campo, uma presença ilustre estará nas arquibancadas: o tenista sérvio Novak Djokovic.

Djokovic, uma das maiores lendas do tênis mundial, estará ao lado do ex-tenista argentino Juan Martín del Potro, campeão do US Open de 2009. Ambos terão um papel especial antes da grande decisão.

No domingo, Djokovic e Del Potro protagonizarão o “Último Desafio”, uma partida amistosa de tênis no Estádio Mary Terán de Weiss, também em Buenos Aires.

A batalha pela “Glória Eterna”

Dentro de campo, Atlético e Botafogo travam uma disputa única pelo título mais cobiçado da América do Sul. O Atlético chega à decisão em busca de redenção após uma temporada irregular, além de garantir sua vaga na Libertadores de 2025.

Já o Botafogo vive uma fase mais sólida. Líder do Campeonato Brasileiro, o time carioca sonha em conquistar sua primeira taça da competição continental e coroar uma campanha histórica.

