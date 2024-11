Laterais viram prioridade no São Paulo para 2025

O ano ainda não acabou, mas o São Paulo já está com a cabeça de 2025. Tanto que a diretoria já se movimenta nos bastidores atrás de contratações e tem as laterais como prioridade pro ano que vem. Com uma saída confirmada e a necessidade de reforços, faz com que o Tricolor comece a olhar com carinho para o setor.

A lateral-esquerda é a que mais preocupa. Afinal, Welington, titular em 2024, vai deixar o São Paulo para defender o Southampton, da Inglaterra, em 2025. No elenco estão Patryck, formado na base, mas com poucos jogos, e o norte-irlandês Jamal Lewis, contratado em setembro, mas que ainda não fez sucesso. Assim, o setor virou prioridade total.

O principal alvo é Wendell, do Porto. O jogador tem contrato só até o meio do ano que vem com a equipe portuguesa, que não deve criar grande obstáculos para que ele seja negociado. Contudo, a concorrência de outros clubes e o pouco poder financeiro pode atrapalhar.

Outro nome que agrade é de Marlon, do Cruzeiro. Alvo antigo do Tricolor, o jogador tem contrato até o fim de 2026 com o Cruzeiro, mas segue muito bem avaliado no Morumbis. Em entrevista recente, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, admitiu o interesse e cogitou inclusive realizar uma troca de jogadores.

Lateral-direita também é atenção no São Paulo

Já a lateral-direita também chama a atenção, mas sem urgência. Principalmente após o veterano Rafinha cogitar estender sua carreira ao menos até o final do Paulistão. Isso daria mais tempo maior par ao São Paulo achar um novo nome.

Igor Vinícius, que divide a titularidade da posição com Rafinha, entrará em seu último ano de contrato e está na lista de renovações no São Paulo no ano que vem. Ele deve dominar o setor em 2025. Outra opção é Moreira. Contudo, o jovem jogador conviveu com muitas lesões e o Tricolor não descarta um empréstimo para o atleta ganhar mais tempo de jogo e ser uma solução em um futuro próximo.

