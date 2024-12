Milito lamenta Atlético sem eficácia com um a mais: ‘Nos escapou a oportunidade’

O técnico Gabriel Milito não conseguiu esconder a frustração, após o Atlético-MG perder para o Botafogo por 3 a 1, neste sábado (30/11), no Monumental de Nuñez e ficou com o vice-campeonato da Libertadores. O treinador ressaltou que a equipe não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. O Galo ficou com um a mais praticamente o jogo todo, após Gregore ser expulso com 40 segundos de embate.

“Vai ser muito difícil para todos que participaram da final. Tivemos uma oportunidade tão favorável como hoje, onde, com toda a partida tivemos um jogador a mais. É uma grande vantagem, mas que não pudemos aproveitar. Além da vantagem de um jogador a mais, formos ao intervalo perdendo de 2 a 0. Foi um golpe bastante duro para a gente. Os jogadores foram para o segundo tempo com a ideia de marcar gol. O primeiro chegou rápido e depois gerar situações de perigo. Claramente, nos escapou oportunidade imemorável de ganhar a Libertadores”, disse Milito.

O treinador também chamou a responsabilidade pela má fase que viva o Atlético. Afinal, o Galo não vence há 11 jogos, sequência inédita na história do clube. Milito disse que precisa dar resposta com duas vitórias no restante do Brasileiro.

“Tenho que assumir a responsabilidade pela má fase durante os últimos 30 dias, inesperada para todos nós. Faltam dois jogos para o final da temporada. Temos que levantar os jogadores, para enfrentar o Vasco e finalizar contra o Athletico. Temos que ganhar os dois jogos para ter a chance de ingressar na Copa Libertadores e, caso não, na Sul-Americana”, completou.

Milito faz análise e despista sobre o futuro

Além disso, Milito apontou que a equipe teve dificuldades durante o primeiro tempo, mesmo com um a mais. Aliás, o treinador lamentou várias vezes a oportunidade que o Galo desperdiçou ao ter um a mais durante boa parte da partida.