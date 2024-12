Botafogo prepara festa para comemorar título da Libertadores

Após conquistar a Libertadores de forma épica neste sábado (30), em Buenos Aires, o Botafogo agora prepara uma festa no Rio de Janeiro para celebrar a taça. O Glorioso chegará à capital fluminense por volta das 16h (de Brasília) deste domingo (1º), após viajar da Argentina para o Brasil.

Assim que chegar ao aeroporto no Rio, a delegação desfilará em carro de bombeiros até a sede do clube, em General Severiano. No local, a taça ficará exposta aos torcedores, que terão a oportunidade de celebrar a conquista continental ao lado dos atletas, da comissão técnica e dos dirigentes.

O dono da SAF alvinegra, John Textor, e o presidente do Botafogo associativo, Durcesio Mello, vão vestir a estátua do Manequinho, em General Severiano.

Com o título deste domingo, o Botafogo se classificou para a disputa da recém-criada Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro. Além disso, terá a chance de enfrentar o poderoso Real Madrid no Qatar. O Alvinegro, aliás, também é o último classificado para o novo Mundial de Clubes.

