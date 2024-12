Mano pede apoio da torcida, mas entende insatisfação: ‘Difícil pedir calma’

O Fluminense ficou no empate em 1 a 1 contra o Athletico na noite deste domingo (01), em Curitiba. Apesar da boa atuação, de acordo com o treinador Mano Menezes, o Tricolor não voltou a vencer e chegou à sexta partida seguida sem vitória no Brasileirão.

Entretanto, o cenário na briga pelo rebaixamento é favorável. Uma vitória contra o já rebaixado Cuiabá na próxima quinta-feira (05), no Maracanã tira qualquer chance de queda do Tricolor. Mano acredita que o bom jogo em Curitiba motive o torcedor a ir ao estádio, mas entende a desconfiança e cobra para que o time dê a resposta dentro de campo.

“É muito difícil pedir para o torcedor ter calma numa hora como essa. Você pode pedir para o torcedor ir. Acho que o que ele viu hoje vai fazer com que ele vá em um número maior na quinta-feira, nós precisamos disso. Mas a equipe tem que fazer a parte dela, para que essa força se transforme em algo positivo dentro do Maracanã. Se a gente tiver esse comportamento eu tenho certeza que o torcedor estará do nosso lado até o fim do jogo”, destacou.

Arias fala em jogo da vida

Quem também falou sobre a importância do torcedor para a partida decisiva foi Jhon Arias. Autor do gol do empate na Ligga Arena, o colombiano reforçou a importância da nação tricolor para o time, principalmente na conquista da Libertadores do ano passado. O atacante também reforçou que quem é tricolor tem que apoiar a equipe na quinta.

“Eu acho que, no fundo, a torcida sabe a importância dela para nós, ela sabe que ela é praticamente a força do clube, sabe que é a nossa base e sabe que na conquista da Libertadores foi nosso diferencial. Eu acho que no jogo contra Criciúma, mesmo com o empate, ela tentou empurrar a gente. O momento pede que todo mundo, que se chama tricolor, esteja no Maracanã na quinta-feira, apoiando o clube, porque é o nosso jogo da vida”, ressaltou.

