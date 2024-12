Encontro entre Neymar e Depay rende brincadeira com Corinthians

A noite do primeiro domingo de dezembro reservou um encontro de peso entre astros do futebol mundial. Neymar e Memphis Depay, do Corinthians, estiveram juntos em São Paulo e posaram para foto ao lado do embaixador de poker André Akkari – que compartilhou o registro em seu Instagram. O empresário aproveitou a oportunidade para brincar sobre uma possível contratação do ídolo santista.

“Estou trabalhando para isto acontecer! Imagina no Coringão?”, brincou Akkari. Neymar respondeu a publicação com emojis de risos e fortaleceu a rivalidade entre santistas e corintianos nos comentários.

Enquanto Memphis Depay tem curtido cada momento no Brasil, Neymar está na capital paulista para tratar da lesão muscular que o tirou de campo pelo restante do ano. O atacante ficou fora de atuação por mais de 365 dias e voltou a se machucar dois jogos após seu retorno, no jogo entre AlHilal e Esteghlal, no dia 4 de novembro.

Memphis Depay

O holandês vive fase de lua de mel com a torcida do Corinthians e parece cada vez mais encantado com a rotina paulista. Depay é visto com frequência apreciando a vida noturna na cidade, conhecendo bares e um pouco mais da cultura da nova casa.

O último passeio, por exemplo, terminou em samba. Memphis visitou a quadra da escola de samba da Gaviões da Fiel na quarta-feira, dia 27 de novembro, e até se arriscou no surdo junto aos ritmistas da agremiação.

MEMPHIS VISITA O GAVIÕES O atacante Memphis Depay visitou a sede do Gaviões ontem (27) e conversou com o presidente do Gaviões, Ale e vice-presidente, Fantasma. Se liga na resenha do Memphis com a diretoria do Gaviões da Fiel. pic.twitter.com/Fz5JAXSLHc — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) November 28, 2024

Futuro de Neymar

Em outra fase da carreira, o astro brasileiro ainda passa por incertezas quanto ao futuro. Embora seu representante garanta que Ney está feliz no Al-Hilal e não pensa em mudanças, há rumores de um possível retorno ao Santos em 2025.

O vínculo de Neymar com o Al-Hilal tem vigência até julho de 2025. Nesse cenáio, portanto, o jogador logo ficará livre para assinar pré-contrato com outro clube. Informações locais também indicam que o clube saudita estuda uma rescisão amigável com o atacante, que se recupera da segunda lesão desde sua chegada à equipe.

