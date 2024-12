Pachuca, do México, tem interesse no empréstimo de John Kennedy, do Fluminense

Apesar de estar em baixa no Fluminense, John Kennedy chama a atenção no mercado. Afinal, o Pachuca, do México, tem interesse na contratação, por empréstimo, do autor do gol do título da Libertadores 2023. No momento, o jogador é a quarta opção do técnico Mano Menezes para o ataque tricolor, que perdeu espaço de vez. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Dessa forma, o clube mexicano sinalizou uma proposta de empréstimo, com opção de compra que pode girar em torno de R$ 36 milhões. No entanto, o Tricolor de Laranjeiras irá aguardar o fim do Campeonato Brasileiro para primeiro tentar se salvar do rebaixamento para depois avançar na possível transação.

Ao longo da temporada, o atleta perdeu espaço para Kauã Elias, que vem sendo titular, sobretudo quando Germán Cano se lesionou. Um cenário totalmente diferente de 2023, quando se consolidou no sistema ofensivo e virou amuleto da conquista inédita. Além disso, João Neto retornou ao clube depois do empréstimo junto ao CRB e tem agradado nos treinamentos.

Cabe salientar que John Kennedy tem contrato até 2026, porém acumula problemas extracampo e não estufa a rede desde maio. Na temporada passada, antes de brilhar na Libertadores, o atacante atuou com a camisa da Ferroviária, de Araraquara (SP), também por empréstimo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.