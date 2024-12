Michael quebra jejum pelo Flamengo em vitória sobre o Inter

Quase de férias, o Flamengo voltou a vencer no Brasileirão ao derrotar o Internacional por 3 a 2, no Maracanã, no último domingo. Além dos três pontos, a partida foi importante para o atacante Michael. Com dois gols, o “Robozinho” encerrou o jejum de mais de um mês sem balançar as redes.

Antes do jogo contra o Internacional, o último gol de Michael aconteceu na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude, no dia 26 de outubro. Na ocasião, o atacante abriu o placar para o Flamengo. Depois disso, o camisa 30 participou de sete jogos com o Rubro-Negro, somando apenas uma assistência. Agora, o jogador desencantou contra a equipe gaúcha.

Além dos dois gols, o ponta esquerda acertou 81% dos passes (22/27), fez dois desarmes, dois cruzamentos certos e não cometeu nenhuma falta. Os dados são do site estatístico “SofaScore”.

Desde que voltou a vestir a camisa do Rubro-Negro, o atacante atuou em 13 jogos, somando quatro gols marcados. Além disso, ele conquistou o título da Copa do Brasil. Por fim, vale lembrar que o camisa 30 ficou afastado cerca de um mês, por conta de lesão na coxa.

Com Michael à disposição, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (04), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, afinal, enfrenta o Criciúma às 20h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse.

