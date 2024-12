Maurício ressalta importância da partida contra o Cruzeiro: ‘Fazer nossa parte’

O Palmeiras seguiu com sua preparação visando o duelo contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4/12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é decisiva do Verdão que precisa vencer para se manter vivo na briga pelo título nacional. Tanto que o meia Maurício ressaltou a importância do Alviverde voltar de Belo Horizonte com os três pontos.

“O jogo contra o Cruzeiro será muito importante para nós. A gente tem de fazer a nossa parte, tem de lutar até o final. Temos de ir para lá e conquistar os três pontos, que é o mais importante para a gente”, disse o meio-campista.

Após uma apresentação em vídeo no auditório do centro de excelência, o elenco foi a campo para um trabalho tático posicional e ensaio de situações de jogo. Além disso, os atletas ainda disputaram um treino técnico em campo reduzido e, para fechar, os jogadores de frente praticaram finalizações. Ao todo, foram 2h30 de atividades.

“A mentalidade ainda é positiva. Mas a gente tem de fazer a nossa parte, independentemente do que o Botafogo fizer ou não. A gente tem de conquistar os seis pontos que faltam, fazer a nossa parte bem feita e depois ver como serão os resultados deles. Mas a gente tem de fazer a nossa parte, a gente tem de estar com a mentalidade boa e acreditar até o final que a gente ainda pode conquistar esse título”, completou Maurício.

