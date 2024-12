Wesley detona árbitro e fala sobre carinho da torcida do Inter: ‘Papel cumprido’

Wesley em ação com a camisa do Internacional durante a derrota para o Botafogo - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Após a derrota do Internacional por 1 a 0 para o Botafogo, no Beira-Rio, Wesley deixou o gramado e teceu muitas críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel. De acordo com o camisa 21, o profissional deveria ter consultado a cabine do VAR em alguns lances que poderiam beneficiar a equipe gaúcha e mudar o resultado.

“Não sei o que o Ramon veio fazer aqui, se veio mal-intencionado ou se foram erros mesmo. Houve lances duvidosos, toques de mão na área… O lance do Bernabei, se ele fosse olhar, acredito que teria um possível pênalti”, disse.

Além disso, o atleta ressaltou a postura do time e o carinho da torcida nas arquibancadas. Apesar do revés, os torcedores aplaudiram a dedicação do elenco colorado que disputou o título e teve uma campanha de recuperação com a chegada do técnico Roger Machado.

“Eles (torcedores) vieram ao Beira-Rio com intuito de ver uma vitória, não aconteceu, mas os aplausos mostram o quanto lutamos em campo até o último minuto pelo resultado positivo. O que vale é a festa da torcida. Terminamos o ano com papel cumprido”, salientou.

Noite difícil para o atacante

O pai de Wesley, Hildebrando dos Santos Silva, morreu em um acidente de moto na noite desta quarta-feira (4). Logo após o confronto com o Botafogo, o clube comunicou o atacante no vestiário do Beira-Rio e divulgou a notícia sem dar mais detalhes.

Diante disso, o Colorado cancelou as entrevistas dos atletas depois da partida. A tendência, portanto, é que o camisa 21 não esteja à disposição do Inter na última rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho enfrenta o Fortaleza, no domingo (8), no Castelão.

“É com profundo pesar que o Internacional recebe a notícia do falecimento de Hildebrando dos Santos Silva, pai do nosso atacante Wesley. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares. A torcida colorada está contigo, Wesley!”, comunicou o clube.

