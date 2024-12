Textor brinca: ‘Expulsão do Gregore na final da Libertadores foi estratégia minha’

Gregore acerta Fausto Vera e é expulso com 30 segundos. Textor brinca com este drama da final da Liberta - (crédito: Foto: Reprodução de TV)

John Textor estava muito bem-humorado nesta quinta-feira, 5/12, para o sorteio do Mundial de Clubes. Quando perguntado pela Cazé TV sobre a final da Libertadores, com o time jogando com dez desde os 30 segundos do primeiro tempo devido à expulsão de Gregore, ele respondeu que, na verdade, tudo foi uma “estratégia” que ele traçou com o jogador.

“Eu disse ao Gregore para tornar a final mais interessante. Por isso, precisava que ele recebesse o cartão vermelho logo no início do jogo. Só isso vai surpreender o Atlético. Então, a última coisa que ele precisava era esperar muito tempo no primeiro tempo para ser expulso. Era um um desafio”, disse, aos risos, para completar, dizendo que a expulsão de Gregore era “importante” por outro fator.

“Não dizem que essas coisas só acontecem ao Botafogo? Então falei ao Gregore: ‘Precisamos provar que isso vai funcionar perfeitamente, porque você será o único que terá as pernas mais frescas para o jogo importante pelo Campeonato Brasileiro.’ Sabíamos que seria um jogo difícil. Quero exaltar o Gregore por ele ter seguido o roteiro e sido expulso na final da Libertadores com 30 segundos.”

