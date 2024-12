Thiago Silva afirma ficar no Fluminense mesmo em caso de rebaixamento

O Fluminense venceu o Cuiabá nesta quinta-feira (5), no estádio do Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e segue dependendo apenas de suas forças para evitar o rebaixamento neste ano. Assim, o zagueiro Thiago Silva confirmou que permanecerá no clube em 2025, mesmo em caso de queda para a Série B.

Aliás, o Tricolor Carioca enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, em jogo marcado para domingo (8), às 16h ( de Brasília). O time paulista ainda sonha com o título nacional, mas, além de fazer sua parte, precisa secar o Botafogo, que enfrentará o São Paulo.

“Tenho contrato até o meio de 2026. Se o Fluminense cair para a segunda divisão, eu, com certeza, estarei aqui. O resto a gente pensa depois, com calma, com tranquilidade”, disse Thiago Silva.

“É bem confuso para mim. Situação muito diferente de tudo o que vivi. Mas esse tempo lá fora me preparou para isso. Não esperava viver isso, ainda mais com o time sendo campeão da Libertadores. Tem que pensar positivo, faz parte da nossa profissão, isso só fortalece. Pode ter certeza de que as pessoas falam muito do que aconteceu comigo em 2014, mas estou motivado, mentalmente forte. Apesar de minha família estar longe, ela está comigo, e eu tenho certeza de que, no fim, tudo vai dar certo”, completou o defensor na zona mista do Maracanã.

De forma matemática, três equipes já estão rebaixadas: Atlético-GO, Cuiabá e Criciúma. Desse modo, Fluminense, Atlético-MG, Bragantino e Athletico lutam para evitar ser o último rebaixado do Brasileirão 2024.

