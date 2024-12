Fluminense tem bom retrospecto recente contra o Palmeiras, mas jamais venceu no Allianz

S..o Paulo, SP - Brasil - 03/12/2023 - Allianz Parque - .Fluminense enfrenta o Palmeiras esta tarde no Allianz Parque pela 37.. rodada do Campeonato Brasileiro 2023..FOTO DE LUCAS MER..ON/FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: Lucas Mercon)

Apesar do triunfo por 1 a 0 sobre o Cuiabá, o Fluminense ainda não conseguiu se safar de um possível rebaixamento e terá que pontuar contra o Palmeiras, no Allianz Parque. No entanto, o Tricolor jamais venceu o adversário do próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no estádio.

Dessa forma, o retrospecto é amplamente desfavorável visto que já foram 10 partidas, com nove derrotas e apenas um empate. O Alviverde, por sinal, ainda sonha com o tricampeonato seguido do Brasileirão e mesmo se vencer, terá que torcer para que o rival São Paulo triunfe sobre o Botafogo, no Nilton Santos.

Por outro lado, o Fluminense tem tido um bom retrospecto contra a equipe paulista, recentemente. Nas últimas dez partidas, perdeu apenas três (todas longe do Rio de Janeiro), venceu cinco e empatou três. O time carioca já sofreu 20 gols na arena, enquanto marcou somente quatro.

Longo jejum

A última vez que o Tricolor de Laranjeiras venceu o Verdão, na cidade de São Paulo, aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2014. Na ocasião, vitória por 1 a 0, com gol de Rafael Sobis, no Pacaembu.

“Não acredito muito em estatística. A estatística reflete muito aquilo do momento que aconteceu. Acredito muito naquilo que a gente faz dentro de campo para merecer algo diferente do que já foi. É isso que vamos preparar para fazer. Temos condições de chegar lá (no Allianz Parque) e fazer um grande jogo, como estamos fazendo. Mesmo os jogos que não vencemos em casa, foram jogos parelhos contra os times da ponta da tabela. Já jogamos contra vários times da ponta e fizemos o resultado. Vamos nos preparar para fazer a nossa parte bem feita e depois somar os pontos”, disse Mano.

Para permanecer na elite do futebol brasileiro, o Tricolor precisa apenas empatar com o Alviverde. Caso perca, porém, terá que torcer pelos tropeços do Massa Bruta, contra o Criciúma, e do Athletico, diante do Atlético-MG, pela última rodada do Brasileirão.

Por fim, Mano Menezes não terá o uruguaio Facundo Bernal, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Dourado. No entanto, Paulo Henrique Ganso, que fez muita falta no setor de criação, poderá retornar. Vale recordar que ele foi expulso contra o Furacão, devido ao empurrão em Cannobio.

Jogos do Tricolor no Allianz Parque

1 – Palmeiras 2 x 1 Fluminense (Brasileirão de 2015)

2 – Palmeiras 2 x 1 Fluminense (Copa do Brasil de 2015)

3 – Palmeiras 2 x 0 Fluminense (Brasileirão de 2016)

4 – Palmeiras 3 x 1 Fluminense (Brasileirão de 2017)

5 – Palmeiras 3 x 0 Fluminense (Brasileirão de 2018)

6 – Palmeiras 3 x 0 Fluminense (Brasileirão de 2019)

7 – Palmeiras 2 x 0 Fluminense (Brasileirão de 2020)

8 – Palmeiras 1 x 0 Fluminense (Brasileirão de 2021)

9 – Palmeiras 1 x 1 Fluminense (Brasileirão de 2022)

10 – Palmeiras 1 x 0 Fluminense (Brasileirão de 2023)

