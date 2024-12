Leila alfineta São Paulo: ‘Aqui ninguém se entrega’

A briga pelo título promete esquentar a última rodada do Brasileirão. Vice-líder da competição, o Palmeiras recebe o Fluminense, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, e precisa vencer e torcer por uma vitória do rival São Paulo sobre o líder Botafogo, que jogam no mesmo dia e horário, no Nilton Santos. Na véspera da partida, a presidente Leila Pereira alfinetou os tricolores sobre a possibilidade de entregar o resultado para o time carioca.

“Aqui ninguém se entrega! Com honra e profissionalismo, vamos lutar pelo título até o fim”, publicou Leila Pereira nas redes sociais.

O Botafogo precisa de um empate com o São Paulo para assegurar o tricampeonato. Para ser campeão, o Palmeiras precisa vencer o Fluminense e torcer por uma vitória do rival paulistano. O Tricolor é o sexto colocado do Brasileirão e não tem mais como mudar de posição. Portanto, está garantido na Libertadores de 2025 e não tem mais objetivos na competição nacional. Assim, entregar o resultado para prejudicar o Alviverde virou uma pauta entre a torcida.

O último título brasileiro do Botafogo aconteceu em 1995. O jejum de 29 anos pode chegar ao fim neste domingo. Recentemente, o Alvinegro conquistou a Libertadores e garantiu vaga no Mundial deste ano e de 2025. Assim, o Glorioso nem terá muito tempo para festejar em caso de título, já que terá que embarcar imediatamente para o Catar, onde joga no dia 11 de dezembro. A final do Intercontinental está prevista para o dia 18, contra o Real Madrid.

