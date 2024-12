Gabigol fecha ciclo no Flamengo com final melancólico

Em dezembro de 2018, o Flamengo chegou a negociar com Pablo, do Athletico-PR, mas desistiu e focou em Gabigol. O clube teve que vencer a concorrência do West Ham, da Inglaterra, para fechar com o atacante por empréstimo junto à Inter de Milão. Foi um dos maiores acertos do clube nos últimos anos. Agora, em 2024, o atacante, que passou por mais altos do que baixos, fecha seu ciclo no Rubro-Negro e deixa o clube como ídolo. Entretanto, o fim que poderia ser de alegrias é de melancolia por conta de episódios. O Jogada10 relembra um pouco da história do atleta pelo clube.

2019: Na história

No início de 2019, Gabigol desembarcou na Gávea para conquistar o Carioca, o Brasileirão e a Libertadores daquele ano, marcando os dois gols da virada histórica do Flamengo sobre o River Plate na final. Em 59 partidas daquele ano, Gabriel marcou 43 gols e fez 11 assistências. Além disso, ele foi o artilheiro do Brasileirão, da Libertadores e se sagrou Rei da América.

2020: Decisivo

Em seu ano seguinte com a camisa do Flamengo, Gabigol seguiu importante para as conquistas. Mesmo perdendo na última rodada para o São Paulo, o Rubro-Negro faturou o título do Campeonato Brasileiro. O gol de Gabigol, o segundo na vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Internacional na penúltima rodada, acabou sendo o da conquista de mais um título nacional. Além deste troféu, o Fla conquistou o Carioca, Recopa e a Supercopa. Em 43 partidas, Gabigol marcou 27 gols e 12 assistências.

À esta altura, as plaquinhas pelos estádios com “Hoje tem gol do Gabigol” e a comemoração do atleta já eram febre da torcida. A motivação da celebração, segundo o jogador, é de cunho religioso e visa um agradecimento a Deus.

2021: Imparável

Na temporada de 2021, o rendimento do Flamengo não atingiu a expectativa. Contudo, o clube ainda faturou o tri do Carioca e levantou mais um troféu da Supercopa. Gabigol, novamente, se destacou com bola na rede. Em 45 jogos, ele marcou 34 gols e ainda fez 10 assistências. Mesmo com o vice da Libertadores, Gabriel tornou-se artilheiro da competição continental.

Mesmo assim, Gabigol era foco de polêmicas fora de campo. Em 2021, quando o mundo ainda lidava com a pandemia de Covid-19, o atacante foi flagrado em um cassino clandestino em São Paulo, com cerca de 200 pessoas. Na época, a polícia afirmou que o jogador foi encontrado abaixo de uma mesa.

2022: Bom coadjuvante

Em 2022, o camisa 9 teve novo momento dentro do Flamengo. Com lesão de Bruno Henrique em parte da temporada, Gabigol e Pedro formaram o ataque. Desta vez, ele passou a atuar mais de garçom, porém não deixou de ter o faro de gol. Mais uma vez, foi dele o gol que valeu o título da Libertadores. E, na conquista da Copa do Brasil, sua vibração após converter a cobrança na disputa de pênaltis mudou o astral do time e da torcida. Foi a temporada com mais partidas pelo Rubro-Negro: 63. Foram 31 gols e cinco assistências ao fim do ano.

O atacante teve nova polêmica com torcedores. Durante uma participação no programa “Altas Horas”, da Globo, Gabigol afirmou que “combinaria muito com o Corinthians”. A declaração do atacante aconteceu semanas depois dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

2023: Início da queda

Gabigol já começou a da indícios de que não estava com a mesma intensidade, porém mesmo assim ficou a camisa 10 com a aposentadoria de Diego Ribas. Titular tanto com Vitor Pereira quanto com Sampaoli, o ídolo não conseguiu repetir o desempenho dos anos anteriores. Em 58 partidas, foram 20 gols e quatro assistências. Com a chegada de Tite, em outubro, Gabigol não iniciou mais nenhuma das 12 partidas restantes na temporada.

Neste mesmo ano, em agosto de 2023, Gabigol, aliás, fez uma festa de aniversário de 27 anos e deixou os torcedores do Flamengo revoltados. Isso porque o evento aconteceu logo após a eliminação do Rubro-Negro na Libertadores.

2024: O fim de uma era

A pior temporada para Gabigol e, assim, que deixa um fim sem qualquer ânimo, apesar da idolatria da torcida. Das primeiras 13 partidas do Flamengo no ano, o atletas começou jogando apenas duas. Para piorar a situação, recebeu uma suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. Um efeito suspensivo possibilitou sua volta aos campos. Contudo, o atacante não conseguiu render em campo e chegou a virar notícia ao usar a camisa do Corinthians, entre outras polêmicas.

Na reta final da temporada, quando Filipe Luís assumiu como técnico, Gabriel voltou a ter chances no time titular. Ele, aliás, marcou dois gols no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético. Após título em Belo Horizonte, o camisa 99, assim, deu forte declarações contra diretoria e Tite e confirmou o seu encerramento de ciclo.

Por fim, Gabigol faz a sua partida de despedida, neste domingo (8), contra o Vitória às 16h, no Maracanã, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. A torcida, logicamente, esgotou os ingressos para o duelo e macará fim em uma das maiores eras do futebol.

