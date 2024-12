Ainda sem destino certo, Fluminense antecipa algumas férias já visando o Cariocão

Justen é um dos jogadores com liberação antecipada no Fluminense - (crédito: Foto: Leonardo Brasil - FFC)

Na expectativa pela decisão de ‘vida ou morte’ deste domingo (8/12) contra o Palmeiras, o Fluminense já liberou alguns jogadores do elenco. A informação é da jornalista Alien Nastari, da TNT Sports. Assim, atletas que estavam com pouco aproveitamento no time já ficam antecipadamente livres para que possam compor a equipe já na largada da nova temporada. Desse modo, seja na série A ou na série B, nomes como Justen e Felipe Andrade farão parte do time no começo do Campeonato Carioca de 2025.

O zagueiro Justen, de 21 anos, está no Fluminense desde janeiro de 2021. Felipe Andrade, também defensor, tem 22 anos e chegou seis meses depois, em julho. Ambos são crias do Tricolor das Laranjeiras.

Já o volante Gabriel Pires, de 31 anos, deve sair do Fluminense no fim deste ano, embora ainda não haja definição do clube que passará a ficar com o jogador.

O Fluminense entra em campo às 16h (de Brasília) para enfrentar o Palmeiras na casa do adversário- o Allianz Parque. Dessa forma, a última rodada do Brasileiro vale muito para ambos os times, pois o Verdão busca a taça da competição (sob a ameaça do Botafogo) e o Fluminense luta contra o rebaixamento.

Com 73 pontos, o Palmeiras precisa vencer e ainda torcer para o Botafogo perca a disputa com o São Paulo, no estádio Nilton Santos. Já o Fluminense tem que pelo menos empatar a partida. Caso perca, só consegue se manter na série A se Red Bull Bragantino ou Athletico-PR perder também.

