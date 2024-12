Thiago Silva diz que Fluminense ‘tirou peso das costas’: ‘Entendo a missão que tive’

Thiago Silva em ação pelo Fluminense no triunfo sobre o Palmeiras, no Allianz - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Com gol de Kevin Serna, o Fluminense quebrou o jejum diante do Palmeiras e venceu por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, com o resultado, o Tricolor de Laranjeiras garantiu a permanência na elite do futebol nacional. Na saída de campo, Thiago Silva falou sobre os seis meses desde que retornou ao clube e exaltou a grandeza do clube.

“Foram seis meses muito complicados. Hoje a gente tira um peso grande das costas. Eu falei contra o Cuiabá que só dependia da gente. Era só atuar assim, com esse espírito, aguerrido, com a posse de bola, fica tudo mais fácil. No entanto, a fase não ajudava e não conseguíamos desempenhar. A pressão de não pontuar, de perder jogos importantes, de ver o perigo. Você acabava não arriscando”, disse.

“O torcedor acabou vaiando a gente em situações que entendemos, sobretudo eu que sou tricolor. Também não estava satisfeito. Mas hoje mostramos que o Fluminense é muito grande e a torcida apaixonada faz a diferença. Eles colocaram 65 mil no Maraca”, completou.

Ter coragem, pois o medo faz parte das nossas vidas. A coragem tem que ser maior que o medo. Glorificar o nome de Deus e agora eu entendo o motivo de eu ter voltado para cá. Até com lesão, o jogo contra o Atlético-MG, que me deixou de fora de outros. Mas não me arrependo de nada que fiz até hoje”, concluiu.

Por fim, com o resultado, o Fluminense encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro com 46 pontos, na 13ª colocação. Além de evitar o rebaixamento, o time ainda garantiu uma vaga na próxima edição da Sul-Americana.

