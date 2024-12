Bap deseja ter Zico com Flamengo no Super Mundial de Clubes

Eleito presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista deseja ter Zico com o Rubro Negro no Mundial de Clubes 2025, nos Estados Unidos. A ideia da nova gestão é ter o ídolo como chefe de delegação para a competição continental. Após a vitória da chapa “Raça, Amor e Gestão”, Bruno de Sá Coimbra, filho de Zico, comentou a relação de Bap com o pai.

“Existe uma vontade, né? Tem toda uma importância mundial por ser o primeiro e nada mais justo do que eles fazerem esse convite, vai depender de questão de agenda e tal, mas eu acho que pode ser que dê certo sim”, contou Bruno, filho de Zico.

“O Bap sempre foi um cara de palavra, nunca voltou atrás do que disse, então assim, é um empresário de sucesso que ama o Flamengo. E desde o momento que ele disse que ia ser candidato, meu pai falou que independente de quem fosse o outro, ele ia apoiar. Então a gente fica muito feliz, e não só a gente, mas acho que todo mundo que está aqui”, completou.

Bap venceu a eleição presidencial, que aconteceu na Gávea, sede social do clube carioca, na última segunda-feira (9) e será o mandatário rubro-negro pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027).

Zico, aliás, já declarou apoio a Bap. Ele afirmou ser uma pessoa em que “confia demais” e relembrou da importância de Baptista para o clube em 2012. O maior ídolo da história do Flamengo vai na contramão dos demais. Já está descartado, porém, que Zico vá ocupar qualquer cargo em uma eventual gestão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.