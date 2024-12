Matheus Bidu desponta e vira essencial para metas do Corinthians em 2024

Matheus Bidu firmou-se como um dos grandes destaques da temporada do Corinthians, principalmente no segundo turno do Brasileirão. Titular absoluto na lateral na arrancada do time na reta final do Brasileiro, conquistou seu espaço e foi essencial para conseguir a vaga do time na Copa do Brasil e na disputa da Copa Libertadores.

Os números são claros quanto a isso. Além dos dois gols marcados, Matheus Bidu vem se destacando defensivamente com números sólidos que evidenciam sua eficiência em campo. Ele já participou de quatro jogos sem sofrer gols, realizando, em média, 1.3 interceptação e 1.5 desarme por partida, além de 4.8 bolas recuperadas por jogo, segundo dados do SofaScore.

“Estou muito feliz com a temporada que tivemos no Corinthians. Foi um ano de evolução e conquistas importantes, onde conseguimos alcançar metas que demonstram o crescimento do grupo. Sabemos que vestir essa camisa é sinônimo de luta e superação”, exaltou Matheus Bidu.

Matheus Bidu projeta 2025

Pensando agora na próxima temporada, Matheus Bidu também projetou os próximos pontos. Afinal, o Timão terá a Libertadores e a Copa do Brasil para disputar no ano que vem, competições que o Corinthians quase ficou fora, mas conseguiu uma vaga após arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro.

“Queremos continuar construindo um time sólido, buscar títulos e dar alegrias a nossa torcida, que sempre nos apoia incondicionalmente. O trabalho será intenso para que possamos chegar ainda mais fortes no próximo ano. Temos uma Libertadores e uma Copa do Brasil pela frente”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.