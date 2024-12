Botafogo x Pachuca: onde assistir, escalações e arbitragem

Mais um duelo decisivo para o Botafogo, algo com o qual o clube se acostumou desde as últimas semanas. O adversário da vez é o Pachuca, às 14h (de Brasília), no Stadium 974, em Doha, no Qatar. O embate vale taça, o Derby das Américas, pois reúne o dono da América do Sul contra o campeão da Central/Norte, além de uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes, ou Intercontinental, contra o Al-Ahly, do Egito, no próximo sábado (14).

Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a classificação fica para os pênaltis.

Como chega o Botafogo?

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o Glorioso ainda não entrou de férias, como os demais adversários brasileiros. Apesar do cansaço e de uma maratona desleal, o elenco desembarcou no Qatar para ampliar o seu museu de taças.

Sobre o time que vai a campo, o zagueiro Bastos está inscrito, mas, ainda sem condições físicas, desfalca a equipe. Adryelson, assim, forma a dupla de defensores centrais com Barboza. O angolan0 tem uma lesão na coxa direita. O lateral-direito Vitinho, com contusão no joelho esquerdo, só volta em 2025. Ponte deve ser o titular da posição e ganhar ainda mais minutagem.

Nas demais posições, o técnico Artur Jorge pode optar por quem está mais descansado ou melhor fisicamente. Se bancar o discurso, porém, vai com a espinha dorsal dos últimos confrontos.

Como chega o Pachuca?

Campeão da Concacaf, o Pachuca não entra em campo desde 9 de novembro, quando caiu para o Juarez, na Liga Mexicana. O Intercontinental é a chance de a equipe superar a eliminação precoce. Ao contrário do Botafogo, a delegação está no Qatar desde o fim de semana, com muito mais tempo de preparação.

É bom o Botafogo ficar de olho em Bryan González, Alfonso González e Berlanga, que serviram a seleção mexicana recentemente. Rondón, artilheiro venezuelano e parceiro de seleção de Savarino, é outro que preocupa.

Onde assistir?

Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (no YouTube) transmitem a partida

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x PACHUCA – Segunda fase do Intercontinental

Local: 974 Stadium, em Doha (QAT)

Data e hora: 11/12/2024, às 14h (horário de Brasília)

BOTAFOGO: John, Ponte, Adryelson, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Jesus. Técnico: Artur Jorge

PACHUCA: Moreno, Sánchez, Cabral, Barreto e Bryan González; Pedraza, Montiel, Domínguez, Deossa e Owen Gonzalez; Rondon. Técnico: Guillermo Almada.

Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Fifa-HOL)

