Memphis cobra mudança de mentalidade para o Corinthians em 2025: ‘A gente precisa ganhar títulos’

A vitória do Corinthians contra o Grêmio no último domingo (08), encerrou a temporada do Timão em alta. Após passar boa parte do campeonato brigando contra o rebaixamento, o Alvinegro venceu nove partidas consecutivas e se classificou para a pré-Libertadores.

Um dos grandes responsáveis pela reação corinthiana foi Memphis Depay. O holandês chegou no meio do ano e marcou sete gols em 11 partidas. Após a partida contra o Grêmio, o atacante agradeceu ao elenco pela acolhida do elenco na chegada ao Brasil.

“Queria muito agradecer a vocês, jogadores. Vocês me abraçaram como uma família. Não é fácil, vim da Europa, precisava me adaptar a um novo país. Mas rapidamente eu me senti em casa. Vocês me deram energia positiva, queria agradecer a todos por isso”, ressaltou, em vídeo divulgado pelo Corinthians nesta quarta-feira (10).

Para 2025, Memphis acredita que o Timão precisa mudar a mentalidade. O jogador acredita que o time tem qualidade, mas precisa dessa alteração para disputar títulos em 2025.

“Nosso desafio para a próxima temporada é mudar um pouco nossa mentalidade. Eu vejo qualidade em todos vocês, mas só a qualidade não traz títulos. A gente viu isso nessa temporada, chegamos a duas semifinais, mas não conseguimos fazer as coisas do nosso jeito. Acredito que é algo que a gente pode mudar desde os treinos, na nossa mentalidade. Eu sei que foi difícil para vocês, então vamos descansar e aproveitar as férias. Mas, quando voltarmos, vamos nos olhar no espelho e pensar: ‘O que eu posso fazer de melhor para o Corinthians?’. A gente precisa ganhar títulos. Isso começa nos treinos, não apenas nos jogos. Muito obrigado a todos”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.