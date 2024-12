Igor Coronado revela detalhes de contusão que o tirou de partida pelo Corinthians

Igor Coronado é jogador do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

O meia Igor Coronado, do Corinthians, revelou detalhes sobre a contusão que o afastou da partida contra o Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha preferido não divulgar a gravidade do problema, Coronado estima uma semana para se recuperar.

Presente em um evento amistoso de pós-temporada em Londrina, ao lado de Matheuzinho e Pedro Henrique, também do Corinthians, Coronado declarou que ainda não pode jogar e que além de perder a última partida que ocorreu em Porto Alegre, também não participou da atividade física realizada no CT Joaquim Grava, do Timão.

“Hoje não posso jogar. Tive uma lesão leve na última semana de treino, perdi o último jogo do campeonato e preciso de mais uma semana para me recuperar. Mas está tudo bem.”

Nesta temporada, Coronado disputou 45 partidas pelo Corinthians, sendo 18 como titular, marcando quatro gols e distribuindo cinco assistências. Ele perdeu espaço, principalmente com a chegada de reforços no meio da temporada e com Rodrigo Garro, que brilhou pelo Timão.

