Eduardo recusa proposta de renovação no Botafogo

Eduardo, meia do Botafogo - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

Na lista de jogadores do Botafogo em fim de contrato neste mês, o meia Eduardo recusou proposta de renovação com o clube carioca e está de saída, de acordo com a “ESPN”.

Ou seja, o jogador chegou a ser procurado pela diretoria do Alvinegro para renovar o vínculo, mas a negociação não foi para frente. Dessa forma, Eduardo é mais um jogador que não fica para a próxima temporada.

Aos 35 anos, o meia não conseguiu se firmar na equipe neste ano. Ele ainda sofreu uma grave lesão que o deixou fora por mais de quatro meses. Nesta reta final, ele até ganhou mais oportunidades, mas não rendeu o esperado.

Assim, ele se junta a outros atletas que também vão deixar o Botafogo ao fim deste ano até o momento. São eles: os zagueiros Pablo e Adryelson, que estão emprestados e vão retornar aos seus clubes, Flamengo e Lyon, respectivamente; o lateral Marçal, o atacante Óscar Romero e o volante Tchê Tchê não vão ter o contrato renovado. Por fim, Thiago Almada confirmou que também não fica no Glorioso.

Após a derrota para o Pachuca, pela Copa Intercontinental, o meia, que foi a contratação mais cara da história do Alvinegro, admitiu o acordo de permanência no Rio de Janeiro por seis meses, para depois defender o Lyon.

Vale ressaltar que a situação do técnico Artur Jorge e dos atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus ainda estão em aberto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.