Flamengo busca acelerar contratação de substituto de Gabigol

Mesmo com a diretoria em transição, o Flamengo tenta correr contra o tempo para fechar com um atacante, que chegaria para substituir Gabigol. O novo presidente do clube, Bap, toma posse no dia 18 de dezembro, quando deve começar de fato o processo de transição com a diretoria de Landim.

O diretor de futebol, José Boto, que ainda nem teve anúncio, já começa a atuar nos bastidores para buscar um atacante. Ele, afinal, já começa a monitorar o mercado e chega ao Rio de Janeiro no fim do mês de dezembro. Nenhum nome foi apresentado à nova gestão, mas tudo deve se desenrolar em janeiro.

Além disso, o técnico Filipe Luís quer pelo menos mais um atacante no elenco. Com a saída de Gabigol e Pedro ainda no departamento médico, o Rubro-Negro corre o risco viajar para a pré-temporada sem um homem de origem para a função.

A tendência é que o Flamengo busque, além do atacante, reposições em caso de perdas. O clube, aliás, pretende realizar vendas para ter um acréscimo no caixa. O posicionamento do clube será cauteloso ao longo de 2025. O clube, afinal, deve ter um total de 20 milhões de euros para o ano inteiro de contratações.

