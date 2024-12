Vídeo! Gabigol se emociona e aconselha companheiros em discurso de despedida do Flamengo

O dia 8 de dezembro de 2024 ficará enraizado na memória de muitos rubro-negros, mas principalmente no coração de Gabigol. O ídolo, maior ícone da geração recente, se despediu do Flamengo no empate em 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Toda emoção acumulada pelas homenagens do clube e principalmente das arquibancadas, se converteu em um discurso simbólico de Gabriel Barbosa nos vestiários, em seu último jogo no Mário Filho – ao menos como mandante.

Gabriel Barbosa assumiu o discurso na última roda pós-jogo com os companheiros de Flamengo. Emocionado, o maior ícone da atual geração agradeceu por toda parceria e aprendizado nesses últimos seis anos de clube.

“Eu gostaria de agradecer vocês pelo carinho, pelos momentos difíceis que também a gente passou. Como eu falei aquele dia lá na final, né? Os troféus vão ficar aí, vão lá para o museu. Talvez a gente nem veja mais os troféus, mas o que fica mesmo é a história. Dos treinos, das viagens, das brigas, dos títulos, das finais… Isso que eu levo no meu coração. Só agradecer mesmo de coração. Todos, todos, todos. Foram seis anos, então, cada momento alguém me ajudou”, e prosseguiu:

“Em todos os momentos vocês me ajudaram. Eu sei que tinha ali bandeiras para mim, mas sem dúvida nenhuma, falando de todo meu coração, se não são vocês não existe o Gabriel, não existe o Gabigol. De coração mesmo. Sem vocês não existiria tudo que aconteceu comigo ali dentro. Fui muito feliz, muito feliz. Eu saio muito tranquilo porque vivi tudo que tinha para viver”, agradeceu.

Papo com Gerson

Ainda em seu discurso, Gabi menciona parte de um papo que teve com Gerson antes de se despedir em definitivo. Ele disse, em tom de conselho, para os companheiros aproveitarem a passagem pelo Flamengo.

“Então, o que eu peço para vocês: boa sorte, e como falei ara o Gerson ali, aproveitem. Aproveitem cada treino, cada momento, para quando chegar o dia de vocês saírem ou irem embora vocês irem tranquilos como eu estou. Vivi tudo, vivi tudo. As melhores coisas, as piores coisas… E graças a Deus o que vou levar no meu coração não são os troféus, as bandeiras, são vocês”, e concluiu:

“Então agora muito mais relaxado, muito mais tranquilo, o que precisar aí, de uma resenha, tomar uma cervejinha (risos). Tomar um negocinho, fazer um churrasco, galera fechada de fazer churrasco aí. O que precisarem de mim estou aqui”.

A FlaTV, canal oficial do clube no Youtube, não abriu exceção à despedida e não divulgou registros dos bastidores do último jogo da temporada, no Maracanã. Isso acontece porque o Rubro-Negro só divulga vídeos dos vestiários e discursos de jogadores em caso exclusivo de vitória. Por isso, o perfil ‘Bruninho e Simões’ divulgou o trecho em seu canal.

Vídeo

EXCLUSIVO: O DISCURSO DO ADEUS! Tivemos acesso aos bastidores da despedida de Gabigol do Flamengo. Se liga em um trecho das últimas palavras do atacante pelo Rubro-Negro. O ‘adeus completo’ você assiste amanhã comigo e com @Magalhaes_Bruno às 13h lá no canal. pic.twitter.com/eIy2bp7cuY — Gabriel Simões (@gabmsimoes) December 13, 2024

Gabigol deixa o Flamengo

A despedida ocorreu sob muita emoção no Maracanã. Torcedores relatam que o silencio predominou nas rampas após o empate em 2 a 2 com o Vitória. O pai de Gabigol, Valdemir, chegou a confessar que o ídolo histórico retornará um dia.

Sexto maior artilheiro da história do Flamengo, Gabriel Barbosa deixou o clube com 161 gols e 43 assistências em 308 jogos disputados. Nesse período, tornou-se o atleta com mais títulos pelo Rubro-Negro – ao lado de seus companheiros, Arrascaeta e Bruno Henrique. O atacante conquistou 13 taças: Libertadores (2), Brasileiros (2), Copas do Brasil (2), Supercopas do Brasil (2), Recopa Sul-Americana e Carioca (4).

O ex-camisa 99 da Gávea ainda não relevou seus próximos passos, mas garantiu que ainda não há acordo com nenhum clube. O Flamengo, por sua vez, espera Luiz Eduardo Baptista, novo presidente eleito, iniciar os trabalhos para buscar um substituto.

