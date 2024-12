Santos prevê terminar ano de 2025 com déficit financeiro

O Santos aprovou, nesta semana, o orçamento financeiro para a temporada de 2025. No documento, o Peixe prevê déficit de R$ 89,5 milhões. Em contrapartida, o Alvinegro Praiano espera um lucro de R$ 100 milhões apenas com venda de jogadores na janela de transferências.

O Peixe espera ter um ano no vermelho muito por conta das dívidas. O clube reservou mais de R$ 66 milhões apenas para pagamentos de juros de empréstimos bancários. Além disso, na conta, também entram amortização de contratos e depreciação de ativos. Contudo, a diretoria também acredita que o clube terá um superávit operacional em 2025.

Isso significa que, na visão da diretoria, o Santos fecharia o ano no azul, se não tivesse uma herança de dívidas acumuladas por anos e anos. Assim, a ideia é fechar a próxima temporada em déficit, para que nas seguintes, terminar com um superávit.

Além disso, o Peixe fez uma previsão de arrecadação de R$ 100 milhões com a venda de jogadores. Para efeito de comparação, em 2024, o Santos arrecadou mais que o dobro do que está planejado para 2025. Contudo, boa parte desta quantia veio da saída de Marcos Leonardo. O Benfica contratou o jogador justamente por R$ 100 milhões. O número foi fortalecido com as transferências de Jean Lucas, Dodi, John, Joaquim, Weslley Patati, Lucas Pires e Gabriel Pirani.

Na próxima temporada, o Santos planeja uma reformulação no elenco e até 20 jogadores estão na lista de dispensas neste momento. Contudo, quem deve reforçar o caixa é Jair. O zagueiro está na mira de clubes europeus e pode deixar o clube por uma boa quantia.

