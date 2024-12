CBF defende candidatura de Brasília para a final da Libertadores 2025

De olho na final da próxima edição da Libertadores, a CBF enviou um ofício à Conmebol, na última terça-feira (10), para que Brasília (Mané Garrincha) seja contemplada. Isso aconteceu justamente depois de o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, revelar no sorteio do Mundial de Clubes de 2025 que a decisão pode voltar ao Brasil. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Brasil recebeu duas vezes a final da competição, as duas no Rio de Janeiro (2020 e 2023), quando Palmeiras e Fluminense ficaram com a taça.

Na candidatura, a entidade destacou que Brasília é a malha aérea mais viável entre cidades brasileiras e também no continente. Além disso, citou a estrutura de hotéis e de não haver conflito de calendários com o dia a dia de clubes brasileiros.

“É uma possibilidade, até agora duas cidades fizeram propostas para ser sede da próxima final: uma em Montevidéu e outra em Brasília. Mas até agora não tem documento nenhum, só de palavra”, disse Alejandro Domínguez em entrevista no sorteio do Mundial de Clubes.

Por fim, em 2020, Palmeiras e Santos fizeram a final no Maracanã, ainda durante a pandemia. Na ocasião, o Alviverde venceu por 1 a 0 e ficou com o título. Três anos depois, em 2023, o Fluminense bateu o Boca Juniors por 2 a 1 e conquistou o título inédito do torneio continental. A decisão de 2024 entre Botafogo e Atlético-MG aconteceu na Argentina, no estádio Monumental, do River Plate.