Após ano sem grandes conquistas, Palmeiras precisa preencher lacunas para 2025

O Palmeiras encerrou a temporada atual com o título do Campeonato Paulista, conquistando o tricampeonato da competição. No entanto, na Libertadores, foi eliminado nas oitavas de final pelo Botafogo. Na Copa do Brasil, caiu nas quartas de final, com o Flamengo como adversário, e terminou a Série A do Campeonato Brasileiro em segundo lugar, a seis pontos do campeão.

Aliás, além disso, o Palmeiras perdeu a Supercopa, em fevereiro, para o São Paulo, em uma decisão decidida nos pênaltis. Agora, para 2025, a equipe precisa ajustar seu elenco. Nomes como Lázaro e Dudu, portanto, já confirmaram a saída do Alviverde. Já no meio da temporada, Estêvão deixará o clube em definitivo, indo para o Chelsea, da Inglaterra.

Todavia, na lateral direita, Mayke e Marcos Rocha estão em baixa, enquanto Gyan terá agora sua temporada de afirmação e buscará se firmar como titular. Na esquerda, Caio Paulista não agradou e Piquerez sofreu uma contusão séria. Um reforço para o setor é essencial, considerando que o uruguaio também é presença constante nas convocações de Bielsa, na seleção do Uruguai.

Contudo, no ataque, sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras busca Facundo Torres, atualmente nos Estados Unidos. No entanto, ele atua mais pelas pontas, e o time precisa de um novo centroavante, já que Flaco López ainda não conquistou seu lugar cativo. No meio de campo, apenas Veiga se apresenta como opção de criação, embora o camisa 23 não tenha essa característica predominante.

Palmeiras terá calendário cheio de 2025

Por fim, a volância palmeirense conta com Richard Rios vivendo grande fase, mas, por outro lado, Zé Rafael está em baixa. Esse é outro setor que precisa de ajustes, assim como a defesa, onde Vitor Reis vive bom momento e Gustavo Gómez , com Murilo, mantendo a regularidade. Um reserva para o trio seria ideal.

Em 2025, o Palmeiras disputará Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e o Super Mundial de Clubes.

