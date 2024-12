Palmeiras acerta contratação de Facundo Torres

O Palmeiras acertou a contratação de seu primeiro reforço para 2025. Trata-se do atacante Facundo Torres, que estava há três temporadas no Orlando City, dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (16/12), ambas as partes assinaram o contrato e confirmaram a transferência para o Verdão.

Agora, o atacante vai definir quando vai viajar ao Brasil e iniciar seu processo de transferência. A expectativa é que ele chegue no final de semana para realizar exames médicos e conhecer a Academia de Futebol.

O Palmeiras já tinha se acertado com o Orlando City. No entanto, o Cruz Azul, do México, tentou atravessar o negócio. Entretanto, o Verdão conseguiu seduzir Facundo Torres na reta final, muito por conta de um papo do atleta com Anderson Barros, diretor de futebol do time paulista.

Facundo Torres chega para suprir um setor que se tornou carente “da noite para o dia”. Afinal, Dudu não renovou e buscará outro time em 2025. Já Lázaro retornará ao Almería (ESP) após concluir empréstimo com o Palmeiras. Além deles, Estevão está vendido ao Chelsea, e se apresentará ao clube inglês em julho.

Quem é o alvo do Palmeiras

O atacante atua como ponta pelos dois lados, mas prefere jogar pela direita. Facundo é cria do Peñarol, clube que deixou em 2022, para ir à MLS. Na última temporada, disputou 44 jogos, marcou 20 gols e distribuiu seis assistências. Aliás, no mesmo ano, foi convocado para defender a Celeste na Copa do Mundo de 2022. Ele, aliás, é considerado uma das grandes promessas do futebol uruguaio.

