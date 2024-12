Paquetá posta mensagem enigmática em meio à possível volta ao Flamengo

O nome de Lucas Paquetá voltou a ser vinculado ao Flamengo. O jornal “The Sun”, da Inglaterra, relatou ao West Ham (ING) que gostaria de retornar ao futebol brasileiro em 2025. Assim, o clube decidiu abrir conversas e está disposto a negociar Paquetá. Nesta segunda-feira (16), o cria do Ninho fez uma publicação enigmática nas redes sociais e deixou os rubro-negros ainda mais animados em relação ao retorno do meio campista.

“Eu não sou daqui, para a casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei”, declarou Lucas Paquetá, em publicação no ‘X’, antigo Twitter.

Antes titular absoluto no West Ham, Lucas Paquetá se tornou opção no banco de reservas. Assim, o atleta enxerga um retorno ao Flamengo como uma boa opção para voltar a jogar novamente. No time inglês, o meia possui contrato até 2027, com opção de renovação por mais um ano.

Paquetá é sonho antigo

O interesse do Flamengo em Lucas Paquetá, aliás, foi público durante a Copa América de 2024. Na época, porém, o Rubro-Negro esbarrou na pedida do West Ham, que só aceitaria negociar em definitivo. O Fla, afinal, tentou um empréstimo.

“Eu conversei com o Paquetá duas vezes, eu pessoalmente que estava tocando isso. Ele estava inclinado e gostava muito da ideia de vir para cá. Os advogados dele também gostavam da ideia dele sair do futebol europeu, numa estratégia de defesa”, revelou o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em entrevista ao portal Goal, na época.

