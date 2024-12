Vasco e Renato Gaúcho fazem primeira reunião, e marcam nova conversa nesta terça (17)

Renato Gaúcho é a prioridade no Vasco - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O Vasco e o técnico Renato Gaúcho tiveram a primeira reunião nesta segunda-feira (16) visando à temporada de 2025. O ex-Grêmio é considerado o plano A do Cruz-Maltino, e as conversas foram bastante positivas entre as partes.

Aliás, o staff de Renato e o próprio treinador se reuniram com Pedrinho, presidente do Vasco, além de Marcelo Sant’Anna, diretor de futebol e o CEO Carlos Amodeo. Ficou acordada uma nova conversa para esta terça-feira (17), no Rio de Janeiro.

Contudo, o principal tema da primeira reunião foram os ajustes necessários no clube para a próxima temporada. Caso Renato e a diretoria do Cruz-Maltino cheguem a um acordo, esta será a terceira passagem do técnico pelo clube carioca. Ele já dirigiu o time entre 2005 e 2008.

Pelo lado do Vasco, a situação é tratada com urgência, já que o clube está sem técnico desde novembro, quando Rafael Paiva foi demitido. O perfil de Renato é visto como copeiro, devido ao sucesso recente no Grêmio. Em 2025, o Cruz-Maltino, portanto, disputará a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

