Corinthians abre negociações por Marta

Rainha do futebol, Marta está na mira do Corinthians para a próxima temporada. O clube iniciou conversas para tentar negociar com a jogadora do Orlando Price, dos Estados Unidos. Iris Sesso, diretora do futebol feminino, disse que fará o que puder para contar com a atleta.

“A Marta é um sonho de todos. Quem não quer ter uma Marta no time? Eu sei que ela é super corinthiana e, o que eu puder fazer para trazê-la, com certeza eu vou fazer. Tivemos algumas conversas, porém, não é um processo simples. Ela é o Pelé do futebol feminino. Conversas, sim, mas não é fácil trazer uma atleta do porte da Marta”, disse Iris Sesso ao Poropopod.

Segundo informações do “Meu Timão”, a diretoria está tentando contratar a tacante desde o final de setembro, mas esbarra no alto salário pedido pela jogadora. Mas caso Marta sinalize positivamente no interesse de defender o Corinthians, o clube pretende atrair patrocinadores através da imagem da atleta para viabilizar a negociação.

Aos 38 anos, a camisa 10 e seis vezes melhor do mundo está defendendo as cores do Orlando Price, time dos Estados Unidos. O contrato com o atual clube vai até o fim de 2024. Com a camisa do “Roxinho de Orlando” desde 2017, atuou em 128 jogos e marcou 42 gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.