Ex de Hulk fica noiva perto de casamento do atleta do Atlético-MG

A curiosidade é que a novidade ocorre próxima ao casamento de Hulk e Camila Ângelo, sobrinha de Iran. O jogador do Galo e a atual companheira vão realizar três cerimônias em janeiro de 2025. No dia 3, uma cerimônia ocorrerá em Campina Grande, cidade natal do camisa 7 na Paraíba. Já no dia 7, a celebração acontece em João Pessoa. No dia seguinte, uma festa para centenas de convidados está programada na capital paraibana.

Atualmente, Iran Ângelo está na Paraíba, onde também nasceu. A empresária vai curtir as festas de fim de ano com a família e o agora noivo, que também é paraibano e mora em João Pessoa.

Pais de Ian, de 15 anos, Thiago, de 13, e Alice, de 11, Hulk e Iran Ângelo foram casados por 12 anos e colocaram um ponto final na relação em julho de 2019. Porém, o término foi conturbado e envolveu ação na Justiça pela disputa de bens. Além disso, três meses após a separação, o jogador engatou um relacionamento com Camila, sobrinha de Iran e que era próxima do então casal. A situação gerou uma crise familiar e apoio a ex do jogador na época.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.