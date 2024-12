Zubeldía revela objetivo em 2025: ‘Seremos campeões da Libertadores’

O técnico Luis Zubeldía já convive com a expectativa da próxima temporada pelo São Paulo. O argentino, que chegou em 2024 no Morumbis, viu seu time cair de forma dramática na Copa do Brasil e na Libertadores. Ambas as eliminações aconteceram nas quartas de final, com o Tricolor desempenhando um bom futebol. Contudo, para o ano que vem, o treinador projeta mais.

Em entrevista ao ”ge”, Zubeldía admitiu que espera coisas grandiosas em 2025 e estipulou um objetivo para a próxima temporada: ganhar a Libertadores.

“Estou convencido que será neste ano, em 2025. Estou convencido que em 2025 seremos campeões da Libertadores. Alguns vão dizer: não, está colocando muita pressão. Estou convencido. Agora, temos de fazer certos movimentos, dar um formato, começar bem, competir bem, mas estou convencido que se formos dando passos fortes de que podemos ganhar a Libertadores. Ou vamos seguir insistindo. E a maneira é ingressar ano após ano”, disse Zubeldía.

O treinador, aliás, acreditava que a conquista poderia vir ainda em 2024. Zubeldía viu um São Paulo pronto para conquistar a Libertadores nesta temporada, mas a equipe caiu nos pênaltis para o Botafogo.

“Na Libertadores, vocês sabem, foi uma boa série. Eu senti que essa Copa Libertadores nós ganharíamos. Eu senti que ganharíamos, o momento da comissão técnica era bom, dos jogadores era bom e do clube também. Mas os tempos de Deus são divinos. Vamos seguir trabalhando, por isso eu queria entrar na próxima. Vamos seguir martelando”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.