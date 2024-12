Vasco encaminha a contratação do volante Tchê Tchê, do Botafogo

O Vasco finalmente iniciou sua movimentação no mercado de negociações. Após confirmar a chegada de Lucas Freitas, ex-Juventude, agora o foco é Tchê Tchê, que estava no Botafogo há três temporadas e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2024.

Desse modo, o volante trocará o Botafogo pelo Vasco e continuará atuando no futebol do Rio de Janeiro. Os clubes estão finalizando os últimos ajustes para concretizar a negociação, e Tchê Tchê deverá se apresentar ao Cruz-Maltino no início de janeiro do próximo ano.

LEIA MAIS: Vasco acerta a contratação do defensor Lucas Freitas, primeiro reforço de 2025

Tchê Tchê, aliás, será contratado em definitivo pelo Vasco, mesmo com vínculo com o Botafogo até o fim de 2026. As duas diretorias estão formalizando um acordo para que o jogador passe, portanto, a pertencer ao clube carioca. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Números do volante pelo Botafogo desde 2022

Defendendo o Botafogo, o volante disputou 150 partidas desde 2022, marcando cinco gols e contribuindo com sete assistências. Além disso, quando necessário, atuou como lateral-direito. Na atual temporada, foi peça fundamental no time comandado por Artur Jorge, participando de 55 jogos, 31 deles como titular.

Além do Botafogo, o volante defendeu Palmeiras e o Atlético MG, clubes em que conquistou o título do Brasileirão, em 2016 e 2021, respectivamente. No São Paulo foi titular, mas não conquistou títulos, sua passagem ficou marcada pela briga com Fernando Diniz.

