Oscar faz exames médicos para assinar com o São Paulo e encontra Rogério Ceni no hospital

Próximo de ser anunciado como novo reforço do São Paulo, o meia Oscar passou pelos tradicionais exames médicos no Hospital Albert Einstein. E, por coincidência, ele encontrou Rogério Ceni, que foi companheiro do jogador no Tricolor paulista.

“Ídolo!”, postou o meia.

Atualmente técnico do Bahia, Rogério Ceni é referência na história do São Paulo. Ele esteve no hospital para realizar o check-up anual. Assim, encontrou com Oscar, que está muito perto de fechar novamente com o Tricolor.

Oscar acertou os últimos detalhes da oferta tricolor na última segunda-feira (23). O contrato deve ser de três temporadas. Ele se reuniu com a diretoria à tarde, no CT da Barra Funda.

Além do meia, a diretoria busca reforços para posições consideradas carentes, como as laterais. Wendell é o favorito para a esquerda, mas as tratativas com o Porto seguem paradas.

