CBF altera lista de clubes garantidos na Copa do Brasil 2025

A lista dos 92 clubes classificados para a Copa do Brasil de 2025 passou por uma mudança após análise da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O São Francisco-PA, que inicialmente estava garantido na competição, recebeu um comunicado da CBF, mediado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), informando que o Águia de Marabá herdaria a terceira vaga do Pará, por ficar em quarto lugar no Campeonato Paraense.

Dessa maneira, o Águia de Marabá ocupou a vaga do São Francisco-PA e está oficialmente confirmado na Copa do Brasil de 2025.

Isto porque o Águia de Marabá baseava-se no regulamento que garantia a vaga ao quarto colocado do Parazão. Já o São Francisco se via classificado por ser o atual vice-campeão da Copa Grão-Pará.

Após a confusão, a CBF emitiu um comunicado oficial para se posicionar sobre o tema. Assim, a entidade afirmou que devido à sua posição no Campeonato Paraense, o Águia de Marabá seria o quarto representante do estado na Copa do Brasil de 2025.

“A diretoria jurídica e a Diretoria de Competições, com base nos regulamentos da CBF e nos fatos analisados, reiteram que a vaga para a Copa do Brasil de 2025 deve ser definida pela classificação final do Campeonato Estadual Paraense de 2024, e não pelo vice-campeonato da Copa Grão-Pará 2024. Assim, a vaga deve ficará com o Águia de Marabá, 4º colocado no Campeonato Estadual Paraense”, diz o comunicado da CBF.

