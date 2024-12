Vasco acerta venda de Léo ao Athletico Paranaense

O Vasco acertou a venda do zagueiro Léo, que vai defender o Athletico Paranaense em 2025. O atleta será vendido ao time paranaense por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,3 milhões na cotação atual). Restam apenas exames médicos e assinatura de contrato para acontecer o anúncio oficial.

Os dois clubes já conversavam sobre a negociação há algumas semanas. O clube paranaense sugeriu o pagamento parcelado e abatimento de parte da dívida referente ao empréstimo de Hugo Moura ou abatimento da totalidade da dívida e envolver o zagueiro Gamarra. Porém, o Vasco, que desejava envolver o atacante Cuello na negociação, recusou.

O Vasco comprou o jogador no início de 2023 por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na época). A ideia da diretoria vascaína era recuperar parte do que acabou investindo na contratação do zagueiro e não abriu mão de receber em dinheiro. Assim, uma troca foi descartada de imediato.

Léo, aliás, já havia manifestado sua vontade de deixar o Vasco. O defensor entende que sua relação com a torcida sofreu um desgaste ao longo da temporada e uma mudança de ares é o melhor caminho.

Após nova roda de conversa, ficou acertado que o Athletico pagaria R$12,3 milhões ao Vasco por Léo. O defensor, aliás, tinha contrato com o Vasco até o fim de 2025 e poderia assinar um pré-contrato com outro clube em junho. Por isso, a diretoria avalia a saída do atleta neste momento com um bom negócio para ambas as partes.