Botafogo terá pelo menos dois reforços para o Carioca

O Botafogo deve ter pelo menos dois reforços caseiros para o início da temporada de 2025. Os volantes Newton e Patrick de Paula, que estavam emprestados ao Criciúma, devem ser utilizados pelo Glorioso nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Carioca, de acordo com o “CANAL DO TF” nesta sexta-feira (27).

No entanto, outros quatro jogadores também retornam de empréstimo: os zagueiros Philipe Sampaio e Luis Segovia, o volante Luís Oyama e o atacante Gustavo Sauer. Porém, ainda de acordo com a informação, eles não vão se reapresentar no dia 2 de janeiro junto com o elenco principal. Assim, novamente vão passar por empréstimo ou podem ter uma negociação de forma definitiva com algum clube.

Vale ressaltar, portanto, que dois jogadores da base que estiveram com o elenco principal até o fim da temporada vão se reapresentar no dia 2 de janeiro, e, além disso, vão integrar o elenco que vai começar o Campeonato Carioca. É o caso do volante Kauê e o centroavante Matheus Nascimento.

Botafogo em 2025

O elenco principal do Alvinegro vai se reapresentar somente no dia 14 de janeiro. A temporada de 2024 terminou apenas no dia 11 de dezembro, na partida contra o Pachuca, pela Copa Intercontinental.

Em 2025, o Glorioso, atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, vai disputar sete competições: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Super Mundial de Clubes, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Para a próxima temporada, o elenco já passa por uma reformulação com chegadas e saídas. Nomes como Thiago Almada, Eduardo, Tchê Tchê, Gatito, Romero, Pablo, Adryelson e Marçal não ficam no Botafogo. Além disso, o técnico Artur Jorge segue com o futuro indefinido e nomes como John, Luiz Henrique e Igor Jesus devem movimentar a janela de transferências.

