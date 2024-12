Artur Jorge viajou em jato particular de sheik, em novembro, para negociar com o Al-Rayyan

Ética parece uma palavra que consta no vocabulário de Artur Jorge. Pautado pelo vil metal dos petrodólares em detrimento de um projeto esportivo mais sólido, o técnico bracarense viajou em um jato particular do sheik Abdullah bin Hamad Al Thani, presidente do Al Rayyan, para negociar com o clube do Qatar. Este movimento do comandante minhoto, segundo o jornalista Gilmar Ferreira, do “Extra”, ocorreu logo depois do empate do Botafogo, clube que o emprega, com o Cuiabá por 0 a 0, no Estádio Nilton Santos, na reta final do Campeonato Brasileiro.

Ou seja, Artur Jorge ignorou que tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Assim, aproveitou a Data Fifa, que viria na sequência, para mover suas peças no tabuleiro e até preparar a saída do Glorioso em meio a um Brasileirão e uma final de Copa Libertadores para disputar.

A publicação afirma que Artur Jorge, primeiro, esteve em Braga, Portugal, para visitar a família. De lá, aceitou viajar no jato particular do sheik para Londres. Na capital inglesa, começou a debater o futuro. Em seguida, voltou ao Brasil no mesmo avião para dar continuidade ao fim de seu trabalho pelo Mais Tradicional.

A reportagem, contudo, também lembra que John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, já estava ciente da “oferta tentadora” na mesa de Artur Jorge. O empresário até pensou em oferecer uma contraproposta, mas, para valorizar o clube alvinegro, esticou a corda para ver onde o bracarense chegaria.

Nos últimos dias, Artur Jorge teve uma postura mais dúbia nos microfones. Afirmava que seu futuro era o Botafogo, mas, na entrevista seguinte, se colocava à disposição do mercado e dizia que “estava pensando”. Tudo, claro, com vínculo com o Glorioso em andamento. Agora, o técnico já começa a arrumar as malas para desfrutar, enfim, os luxos do Golfo Pérsico.

Indireta? Textor, por sua vez, na madrugada de sábado (28), postou uma foto com funcionários do Botafogo e cravou: quem interessa continua!

